شركة الصباح تحتفل بعيدها ال 65 ونجاح أعمالها في رمضان

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"الخليج 365" من بيروت: دعا المنتج صادق الصباح الى حفل سحور تزامن مع الإحتفال بالعيد ٦٥ لتأسيس شركة الصباح التي انتجت مئات الأفلام وأنجح المسلسلات.

جمع الحفل نجوم التمثيل والغناء منهم الفنان عاصي الحلاني وزوجته كوليت وابنته ماريتا الحلاني، المغني السوري ناصيف زيتون الذي كان شريك في نجاح مسلسل الهيبة من خلال اغنية مجبور وهذه السنة اغنية أزمة ثقة ، ومن نجوم مسلسلاته من مصر حضر الممثل أحمد السقا، ومن لبنان حضرت الفنانة سيرين عبدالنور والممثلة ستيفاني صليبا والممثلة القديرة رولى حمادة ومجموعة من الممثلين الذين شاركوا في أعمال الشركة هذا العام.

وغاب كل من تيم حسن ، نادين نجيم ، عابد فهد ، قصي الخولي ومعتصم النهار عن هذا الحفل بعضهم بدواعي السفر.

أجواء مميزة ولقاءات حصرية لإيلاف تتابعونها في هذا التقرير المصور

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