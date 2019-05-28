شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى مهنئا أمير كرارة بكازبلانكا: الفيلم هيكسر الدنيا.. اضرب جامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النجم أحمد فهمى ضيف شرف على فيلم "كازابلانكا"، الذى سيعرض فى موسم عيد الفطر المقبل، خلال أيام قليلة، حيث ينافس الفيلم بقوة على حصد المركز الأول فى شباك التذاكر لهذا الموسم.

فهمى حرص على تهنئة أمير كرارة بانتهاء تصوير الفيلم، وقرب عرضه، حيث نشر صورة من كواليس الفيلم، أثناء تصوير الدور الذى يقوم بتصويره، مع النجمين أمير كرارة وعمرو عبد الجليل وعلق على الصورة قائلا "مبروك يا صحابى إن شاء الله تكسروا الدنيا .. كازابلانكا ... اضرب جامد".



فهمى وكرارة

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف، وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

ويقدم فهمى هذا العام مسلسل "الواد سيد الشحات"، مع محمد عبد الرحمن، وهنا الزاهد، وإخراج أحمد الجندى، بينما يواصل النجم أمير كرارة نجاحاته السابقة، من خلال الجزء الثالث من "كلبش"، مع كل من أحمد عبد العزيز وهشام سليم وأحمد العوضى، ويسرا اللوزى، وإخراج بيتر ميمى.