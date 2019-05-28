شكرا لقرائتكم خبر عن طلقة حظ الحلقة 22.. أيتن عامر تكتشف حقيقة تطليقها من مصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "طلقة حظ"، بعودة عبد الصبور "مصطفى خاطر" إلى الفيلا بعد اختطافه، وتحاول نيرمين "إيمى سالم" معرفة أين كان زوجها عبد الصبور.

وخلال الأحداث تكتشف سلوى "أيتن عامر" زوجة عبد الصبور أن الفتاة التى حذرتها من زوجها وأخبرتها بزواجه من نيرمين، هى السكرتيرة الخاصة لنيرمين واتفقا لخداعها كى يطلقها عبد الصبور لتنتهى أحداث الحلقة عند اكتشاف سلوى تلك المكيدة التى وقعت فيها.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON و DMCوCBC.