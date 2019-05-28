شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى وهنا الزاهد ينتهيان من تسجيل حلقات "عربى إنجليزى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنانان أحمد فهمى وهنا الزاهد من تسجيل آخر حلقات المسلسل الإذاعى "عربى إنجليزى"، والذى يذاع على شبكة راديو النيل، حيث استغل فهمى وهنا أجازة يومين من تصوير مسلسلهما "الواد سيد الشحات" وانتهيا من الحلقات المتفية فى المسلسل الاذاعى.

يذكر أن مسلسل "عربى إنجليزى"، من بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، ويشاركهما البطولة كل من عمرو عبد العزيز ودعاء رجب من تأليف محمد عبد الحميد ورنا خليل وإخراج حسين إبراهيم، ويذاع عبر ذاعات راديو النيل "ميجا إف إم، راديو هيتس، نغم إف إم".

واستأنف فهى وهنا اليوم الاثنين، تصوير المشاهد المتبقية فى "الواد سيد الشحات" حيث تنهتى اسرة العمل من آخر المشاهد يوم الجمعة المقبل، تدور أحداثه حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استرداد المبلغ منه.