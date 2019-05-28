شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصي: ما بهتمش بالتريندات وزملائى هنأونى على "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة إيمان العاصي عن سعادتها بردود الأفعال حول دورها فى مسلسل "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال والذى يتم عرضه على شاشة CBC، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها لا تهتم أو تتابع التريندات يومياً ولكنها تلقت إشادات كثيرة من زملائها الفنانين أبرزهم النجمة غادة عادل.

وتجسد إيمان شخصية "رسامة" تدعى "غادة" تتعرض لبعض الظروف فى نشأتها مع والديها، وتمر بحالة اكتئاب بسبب زواجها من شخص لا تحبه وتنفصل عنه، ثم تتعرف على "أدهم" - ياسر جلال وتنِشأ بينهما قصة حب.

مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

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لمس أكتاف