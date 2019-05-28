عمل مدرسا وكتب 5 أفلام.. 9 معلومات عن أسامة أنور عكاشة في ذكرى وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى وفاة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، الذي رحل عن عالمنا في 28 مايو 2010.

ولد عكاشة في مدينة طنطا عام 1941، وحصل على ليسانس الآداب من قسم دراسات علم نفس والاجتماع عام 1962 في جامعة القاهرة. فور تخرجه عمل أخصائيًا اجتماعيًا، ثم مدرسًا في أسيوط، قبل أن ينتقل للعمل في محافظة كفرالشيخ، وكان 1981 هو عام الحاسم في حياته، عندما استقال من العمل في الحكومة وتفرغ للكتابة.

ونرصد في التقرير التالي معلومات عن الأديب والسيناريست الراحل:

1- قال للإعلامية سهير شلبي في برنامج "دردشة" إن أول عمل قام بكتابته هو مسلسل "الحصار".

2- أكد أنه استقال من وظيفته للتفرغ للكتابة، مشيرًا إلى أنه لم يستطع أن يجمع بين الكتابة والوظيفة.

3- من أبرز أعمال عكاشة مسلسلات: "ليالي الحلمية، الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، أنا وأنت وبابا في المشمش، ضمير أبلة حكمت، أرابيسك، الراية البيضا".

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4- وكتب عكاشة للسينما 5 أفلام سينمائية وهي: "كتيبة الإعدام، تحت الصفر، الهجامة، دماء على الأسفلت، الطعم والسنارة".

5- أنجب "هشام" الذي عمل في مجال الإخراج، و"نسرين" مذيعة الراديو الشهيرة.

6- اقتبست روايته "منخفض الهند الموسمي"، للتحول لمسلسل تلفزيوني عقب وفاته، تحت اسم "موجة حارة"، من بطولة إياد نصار.

7- قالت ابنته نسرين، للإعلامي جابر القرموطي، إن شقيقها "هشام" كان يعاني من أزمات نفسية قبل وفاته في عام 2013.

نسرين مع القرموطي

8- أجرى الراحل عمليتي قلب مفتوح بسبب ضيق في شرايين القلب، الأولى كانت عام 1998 والثانية في عام 2007.

9- رحل أسامة أنور عكاشة يوم الجمعة 28 مايو، وكان يتلقى العلاج في مستشفى "وادي النيل" بالقاهرة التي نُقل إليها إثر إصابته بضيق في التنفس بسبب معاناته من مياه على الرئة، قبل أن يصدر قرارًا بعلاجه على نفقة الدولة كونه أحد أبرز المبدعين المصريين.

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