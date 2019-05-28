ميريام فارس تشيد بنادين نسيب نجيم

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هنأت النجمة اللبنانية ميريام فارس، مواطنتها النجمة نادين نسيب نجيم على نجاح مسلسل “خمسة ونص” الذي تخوض به سباق دراما رمضان لهذا العام.

وأعربت ميريام عن إعجابها بأداء نادين نجيم في العمل من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" حيث كتبت لها: "أداء مبدع بلا حدود، وانشالله بالنجاح والتوفيق الدائم".

من جانبها شكرت نادين، ميريام على كلامها وعبرت عن سعادتها لأن المسلسل أعجبها فكتبت لها: "ميريام ملكة المسرح كتير انبسطت أنك حبيتي العمل شكراً كتير".

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” الذي تخوض به نادين نسيب نجيم السباق الرمضاني يشاركها في بطولتها النجمين خولي ومعتصم النهار وهو من إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها صادق الصباح.