حقيقة إصابة الفنانة رجاء الجداوي بجلطة في المخ

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 09:56 صباحاً - صرح الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر عن الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي بإنها تجاوزت الأزمة الصحية وحالتها الآن مستقرة .
ولكنها ما زالت موجودة بالمستشفى حتى تخضع للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على وضعها الصحي بالكامل واستقراره .
وأشار أشرف زكي إنها سوف تغادر المستشفى في أقرب وقت وإنه يتابع الموضوع أولا بأول .
وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد تعرضت لهذه الأزمة والتي نقلت على إثرها إلى مستشفى الصفا عقب عودتها من دبي على هامش مشاركتها في إحتفالية خاصة لإحدى مصممات الأزياء .
ونفى المقربون من رجاء الجداوي الشائعات والأخبار التي تداولتها المواقع خلال الأيام الماضية عن إصابتها بجلطة في المخ وإنها بخير وأن كل هذا الكلام المنشور لا أساس له من الصحة .
وأن ما حدث لها ما هو إلا نتيجة الإرهاق والمجهود مع الصيام وارتفاع في مستوى ضغط الدم .
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