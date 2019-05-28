“تاكسي ابو شفيق” في طليعة البرامج الترفيهية في رمضان

يعيش الممثل وسام صباغ هذه الأيام ، نجاح برنامجه الرمضاني “تاكسي أبو شفيق” الذي يعرض للسنة الثانية على التوالي على قناة OTV.

فقد تألق الممثل وسام صباغ من خلال تجسيد فكرة قل نظريها في لبنان، وتدور حول التجول في الشارع بسيارة التاكسي التي يستقلها عدد من المواطنين وسط جو من المرح والحماس وربح الجوائز القيمة .

Advertisements

كما أبدع وسام صباغ في تقمص شخصية “أبو شفيق” الكوميدية القريبة من الشارع اللبناني والبعيدة كل البعد عن التصنع والابتزال ما جعله منافسا شرسا لمختلف البرامج الترفيهية نظراً للحبكة المميزة لهذا العمل الذي استطاع استقطاب كوكبة من النجوم سواء على الصعيد الفني، الاعلامي وحتى السياسي.

ومن النجوم الذين استقبلهم وسام صباغ خلال برنامج “تاكسي أبو شفيق”: باسم مغنية، علاء زلزلي، بديع أبو شقرا، جورج الراسي، فادي اندراوس، سامي كلارك، طوني أبو جودة، ليليان نمري، ميشال قزي، سامي كلارك، أمير يزبك، جاد صباغ، بيار شماسيان، رهف عبد الله… فضلا عن عدد من الاعلاميين، نذكر منهم: ميشال قزي، سمر أبي خليل، سالم زهران، وليد عبود، داليا أحمد، ندى أندراوس، ايلي حوشان. والنواب والسياسيين: مروان شربل، سامي فتفت، سليم عون، مصباح الأحدب، الياس حنكش.

واللافت، ان صباغ قد افتتح الموسم الجديد من برنامج “تاكسي أبو شفيق” مع اطلالة مميزة للاعلامي هشام حداد الذي لم يعتد الجمهور عليه ضيفًا في إحدى البرامج، وهذا أمر يحسب للممثل وسام صباغ إذ استطاع اختيار ضيوفه بدقة، ما اعطى خلطة مميزة لجمهوره الذي يتابعه بشغف .