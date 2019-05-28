بعد مشاهدها الجريئة.. زوج سيرين عبد النور يردّ على اتّهامه بأنّه "لا يغار"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّ فريد رحمة، زوج الفنّانة اللّبنانيّة، سيرين عبد النور، على اتّهامه بعدم الغيرة على زوجته، خاصّة بعد أنْ ظهرت في مشاهد جريئة، مع الفنّان تيم حسن في "الهيبة"، وقال إنّ هذا الاتّهام غير، صحيح وعارٍ عن الصّحّة.

وتحدّى في تصريحات تلفزيونيّة، أيّ شخص يتّهمه بعدم الغيرة على زوجته، لأنّه يحاول استفزازه، معلّقًا: "كل هادا حكي.. يجربوا ويشوفوا إذا كنت بغار أو لا".

وأضاف، أنّه لا يفوت حلقة من حلقات مسلسل "الهيبة"، دون أنْ يشاهدها، مشيرًا إلى أنّه إذا لم يرها وقت إذاعتها، يذهب إلى المنزل مبكّرًا، لكي يشاهد الإعادة.

وبرّرتْ سيرين، موافقة زوجها على مشاركتها في هذه المشاهد الجريئة، قائلة: "زوجي عقلاته كتير كبار وبيعرف إني أنا ليه لوحده.. واللي على التليفزيون مجرد تمثيل لا أكتر ولا أقل.. وعلى فكره زوجي كتير بيغار".

Advertisements

سبق وصرّحت الفنّانة اللّبنانيّة، سيرين عبدالنور، أنّ المشاهد الجريئة التي جمعتها مع الفنّان السّوريّ، تيم حسن، في حلقات الجزء الثّالث من مسلسل "الهيبة"، تعكس الشّخصيّات التي تعيش في مجتمعنا بالفعل.

وعن ردّ فعل زوجها من مشاهدها الجريئة مع حسن، حيث وجدها البعض جريئة، ولا تنتاسب وشهر رمضان، قالت عبد النور في تصريحات صحفيّة مؤخرًا، إنّ زوجها يشاهد العمل معها، ويبتسم من تمثيلها، فهو يعلم جيدًا، أنّ الأمر برمّته تمثيل.

يُذكر، أنّ الفنانة سيرين عبدالنور، تؤدّي خلال العمل دور "نور"، وهي إعلاميّة لبنانيّة، صاحبة شخصيّة قويّة، صنعتْ اسمها في عالم الإعلام، وكان لديها طموحات كبيرة استطاعتْ تحقيق جزءٍ كبير منها، فكان لها النّجاح في مشوارها المهنيّ، بمساعدة أشخاص معيّنين، سيكون لهم لاحقًا، تأثير كبير في حياتها ضمن سياق الأحداث.