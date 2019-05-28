بماذا وعدت كارين رزق الله جمهورها في الحلقات النهائية لـ "إنتي مين"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيشُ الممثلة كارين رزق الله نجاح مسلسلها الجديد "إنتي مين"، الذي اعتبرته نقلةً نوعيةً في مسيرتها الفنية.
وقدّمت رزق الله حبكة مميزة جعلت العمل يتصدّر "الرايتنغ" الخاص بالسباق الرمضاني.
ويُحاكي المسلسل الذي وضعت كارين رزق الله فيه عصارة أفكارها؛ آلام المواطن الاجتماعية، والاقتصادية والنفسية، وجيل سرقت أحلامه إلا أن ذلك لم يمنعه من المضي قُدمًا.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثلة كارين رزق الله.
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