شكرا لقرائتكم خبر عن تامر شلتوت: "هيثم" فى حكايتى من أفضل أدوارى لاعتماده على الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان تامر شلتوت عن سعادته ردود الأفعال التى وصلته حول شخصية "هيثم" الذى يقدمها ضمن أحداث مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى، والذى يعرض حالياً خلال شهر رمضان الجارى.

وقال شلتوت إنه يعتبر دوره فى "حكايتى" من أفضل الشخصيات التى قدمها وأنه يحبها لأنها شخصية شريرة، مشيرا إلى أن الدورصعب للغاية وركز فى التحضير له وتصويره حتى يخرج بشكل لائق للجمهور.

Advertisements

وأضاف تامر أنه ترشيحه للمسلسل جاء عن طريق المخرج أحمد سمير فرج الذى قدم معه مسلسل "أبواب الشك" فى 60 حلقة، وتم عرضه قبل شهر رمضان، مشيداً بدور "فراج" فى خروج شكل الممثلين وصورة العمل بشكل مميز، وأكد على وجود العديد من الأحداث المهمة والتطورات فى الحلقات المقبلة.

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.