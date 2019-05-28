خاص – بعد “خمسة ونص”.. هذه محطّة الممثلة نوال كامل المقبلة

تخوض الممثلة اللبنانية القديرة نوال كامل السباق الرمضاني، حيث تطلّ على المشاهدين من خلال مسلسل “خمسة ونص” عبر شاشة الـMTV، الى جانب نادين ن. نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رولا حمادة، رفيق علي أحمد ونخبة من نجوم التمثيل.

وفي حديث خاص لموقع “الخليج 365”، أشارت “كامل” إلى أنها تتابع إلى جانب مسلسلها “خمسة ونص”، عدد من المسلسلات التي تُعرض حاليًا على الشاشة، أبرزها “إنتِ مين” و”الهيبة”، لافتة الى ان جميعها أعمال مميّزة وناجحة.

في المقابل، تشارك “كامل” حاليًا في تصوير مسلسل “بالقلب”، وهو من تأليف طارق سويد، وبطولة بديع أبوشقرا وسارة أبي كنعان. وقد أخبرت “الخليج 365” أنها كعادتها تقدّم أدوارًا مختلفة عمّا قدّمته في وقت سابق، وهذا ما سيلاحظه المشاهد أيضا من خلال دورها في “بالقلب”، مشيرة الى أن “سويد” جريء بكتاباته، ويطرح مواضيع واقعية جديدة، حيث يعالج المسلسل مواضيع اجتماعية مختلفة، في إطار مشوّق ضمن قالب مميّز وجميل.