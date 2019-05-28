شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل مسلسل "بدل الحدوتة 3" يودع التصوير فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى فريق عمل مسلسل "بدل الحدوتة 3" من تصوير مشاهدهم بالكامل خلال نهاية الاسبوع الجارى والتى تخوض به النجمة دنيا سمير غانم السباق الرمضانى الحالى وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية .

وبدوره يواصل مخرج العمل خالد الحلفاوى فى مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة من المسلسل، وهو من إنتاج سينرجى وهشام جمال، الذى يعرض يومياً بشكل حصرى على قنوات الـ CBC.

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يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى.