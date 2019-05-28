شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يستعد لتصوير أول أغنية من ألبومه الجديد تحمل اسم "حبيتى راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد حسن لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب وتحمل اسم "حبيتى راجل" من ألبومه الأخير "سلامات" الذى تم طرحه فى الأسواق مؤخراً، وهى من كلمات محمد الأياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد إبراهيم حسبما صرح محمد حسن لـ"الخليج 365".

وأشار حسن" أن فكرة الكليب جديدة ومختلف وبعيدة عن المعتاد ولذلك ستلقى اعجاب الجمهور بمجرد مشاهدته عند طرحه خلال الفترة المقبلة.

ألبوم "سلامات" تعاون فيه محمد حسن مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين منهم الملحن الكبير وليد سعد وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وأمير طعيمة ومدين وأحمد عبد السلام، ومحمد رحيم، وبلال سرور، ومحمد آياتى، ومحمد حمزة، وكريم عبد الوهاب، وعمرو يحيى وتامر عاشور.