وحيد حامد وآسر ياسين ومحمد سعد.. أبرز نجوم الفن في سحور "روتانا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمد عبدالناصر:

نشر الحساب الرسمي لشركة "روتانا" في موقع "تويتر"، صورًا للفنانين والإعلاميين من حفل سحور "روتانا" الذي أقامته في القاهرة.

وحضر عدد من الفنانين منهم لبلبة، وباسل الزارو، وتامر أمين، وهاني البحيري، وآسر ياسين، وحيد حامد ومحمد سعد، وجمال العدل، وتامر عبدالمنعم، وهالة صدقي، وعفاف شعيب، أروى جودة، وعدد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

وعلق الحساب على الصور: "روتانا تجمع نجوم الفن والإعلام في الخليج والوطن العربي على ضفاف النيل في القاهرة". ​

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