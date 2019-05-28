بالفيديو- رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
كشفت الفنانة رجاء الجداوي عن حقيقة حالتها الصحية، عقب شائعات طالتها مؤخرًا، خلال مداخلة هاتفية مع محمد طارق أضا على راديو "إينرجي".
وقالت "الجداوي" إنها كانت تعاني من جفاف عالي بسبب الرطوبة والحر مع ارتفاع ضغط الدم وهبوط في السكر، مضيفة أنها صممت على مواصلة الصيام، وموضحة أن رحلتها من دبي إلى القاهرة، تسببت في رفع درجة حرارتها إلى ما يقارب الـ39 درجة.
ووجهت الجداوي الشكر لراديو "إينرجي" على اهتمامه بتعريف الجمهور باستقرار حالتها الصحية، كما شكرت جمهورها الذي اطمئن عليها وشارك أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية.
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