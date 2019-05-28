موجز "الفن": توقيف بسمة وهبة عن العمل.. وهذه آخر رسالة لـ مارلين مونرو قبل انتحارها

ميرنا وليد - بيروت - توقيف بسمة وهبة عن العمل وهذه آخر رسالة لـ مارلين مونرو قبل انتحارها موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية هل من عمل مشترك سيجمع نادين الراسي بسيرين عبد النور؟ رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتنقل الى المستشفى رويدا عطية تكشف عن جديدها.. وكيف تقضي شهر رمضان؟ سعد رمضان: "هذا ما أقوم به حين أكون متعباً نفسياً" بسمة وهبة تستقيل من محطة "القاهرة والناس" والنقابة تقرر وقفها عن العمل سيسك فابريغاس يكشف عن غيرته من قصي خولي تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها المزيد المزيد

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