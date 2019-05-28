خاص الفن- حمادة هلال: لهذا السبب أتواجد في رمضان للعام الثالثخاص الفن - سلاف فواخرجي مازالت تعاني...

ميرنا وليد - بيروت - أكد الفنان المصري ​حمادة هلال​ أنه قد بدّل قراره السابق في التواجد بمسلسل واحد خلال شهر رمضان كل عامين، إذ يتواجد للعام الثالث على التوالي هذا العام بعدما قدم "طاقة القدر"، عام 2017، و"قانون عمر" عام 2018، و"ابن أصول" الذي يعرض حالياً على شاشة dmc.

وأوضح حمادة فس تصريح خاص لموقع "الفن" أن فكرة "ابن أصول" كانت لديه قبل فترة من تقديم "ولي العهد" عام 2015، وفي هذا العام كان مقرر أن يقدم فيلماً ولكنه وجده غير مناسب في النهاية. وفي المقابل كان سيناريو المسلسل جاهزاً لتقديمه هذا العام، لذلك وافق على العمل وقرر تصويره وعرضه في رمضان الجاري.

الجدير بالذكر ان مسلسل "ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلي، وأحمد كرارة وتدور أحداثه في اطار اجتماعي مع وجود بعض الكوميديا.