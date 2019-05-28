كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 05:55 صباحاً - حلت النجمة التونسية لطيفة ضيفة على حلقة الامس من برنامج “عايشة شو” الذي تقدمه الاعلامية عائشة عثمان والذي يذاع على عدد من المحطات التلفزيوينية.
وتحدثت لطيفة خلال اللقاء عن علاقتها بعدد من الفنانين والتي كانت منهم الفنانة الاماراتية احلام حيث قالت عنها “احبها روح قلبي دي”.
واكدت لطيفة انها لا تزعل من احلام وتابعت “عشنا مواقف كثير مع بعض وانا بروح لها البيت وهي بتجيني البيت ونقعد على الارض ونطبخ ونضحك وكل حاجة”.
ورفضت لطيفة الكشف عن الخلاف الاخير الذي وقع بينها وبين احلام قائلة انه امر خاص بهما.
وعن اهم مطربة في الخليج، قالت لطيفة ان هناك الكثير من المطربات في الخليج لهن بصمة كبيرة غير ان احلام ونوال اهم مطربات عرفهن الخليج في العصر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تتحدث عن علاقتها بـ احلام.. وماذا قالت عن اسباب خلافهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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