في أول ظهور بعد اعتزالها.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تستعرض هدايا زوجها الثمينة لها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الإعلامية السعودية نصرة الحربي منذ ما يقرب من عام، اعتزالها العمل الإعلامي، وأكدت أنها حرمت وجهها على الكاميرات، وارتدت النقاب.

وفي أول ظهور لنصرة بعد اعتزالها، قامت باستعراض هدايا زوجها الثمينة لها، من خلال مقطع فيديو صورته إحدى صديقاتها، لكنها لم تظهر وجهها في المقطع.

الإعلامية المعتزلة كشفت عن الهدايا، والتي كانت عبارة عن مجوهرات ثمينة وساعة ذهبية باهظة الثمن، فمازحتها صديقتها بقولها إنها تركت الشهرة لهذا السبب، وسألتها ممازحة عما إذا كان بإمكانها الزواج من زوجها.

نصرة الحربي كشفت خلال مقطع الفيديو أن زوجها يحضر لها المجوهرات من أجل مصالحتها كلما حدث خلاف بينهما.

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وكانت الإعلامية السعودية نصرة الحربي أعلنت اعتزالها في شهر يونيو الماضي، وقالت: “عن قناعة وتوفيق من رب العالمين أعلن أنني من اليوم وحتى آخر يوم في عمري لم أصور وأظهر وجهي. حرمت وجهي على الكاميرات. سأكتفي أن أكون خلف الكاميرات”.

وأضافت: “سأكمل حياتي لبيتي ولربي وأهلي وأبنائي ونفسي. أعتذر من الجميع إن أسأت أو أخطأت. أعتذر لقبيلتي بني حرب إن صدر مني شيء بغير قصد. أعتذر لأهلي، لأبنائي ولنفسي”.

وطلبت من جمهورها حذف كل صورها، حيث قالت: “طلباً وليس أمرًا لجميع الحسابات إن كان معزة عندكم، احذفوا صوري واستبدلوها تكون لكم ولي شفيعة يوم لا ينفع إلا الطيبة. وأيضاً أتمنى من جميع الفانزات أن يستبدلوا صوري الشخصية بصور أفضل”.