وقائع جديدة في قضية اغتصاب الممثل الهندي كاران أوبروي لفتاة

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
قالت الشرطة الهندية إن المرأة التي اتهمت الممثل التلفزيوني كاران أوبروي باغتصابها وابتزازها ، قد تعرضت لهجوم من رجلين على دراجة نارية صباح يوم السبت 25 مايو، بينما كانت تمشي
وقالت الشرطة أيضا إن رسالة ألقيت على الضحية تطلب منها إعادة النظر في اتهاماتها بالقضية. ومع ذلك، لم تحمل الرسالة المجهولة أي اسم.
في حديثه إلى وكالة ANI الهندية، قال ضابط شرطة كبير في مركز شرطة شيليش باسالوار ، “تقدمت الضحية ببلاغ في المركز جاء فيه أنها تعرضت للهجوم من اثنين من راكبي الدراجات غير المعروفين هذا الصباح في الساعة 6:30 صباحًا في الطريق الخلفي لوخاندوالا أثناء ذهابها صباحًا”
وأضاف “لقد تلقى مركز شرطة أوشيوارا البلاغ ولا يزال التحقيق جاريا”، وفي الوقت نفسه ، قال محامي المرأة إن الضحية تعرضت للهجوم بأداة حادة من الرجلين في حوالي الساعة 6:30 من صباح اليوم وأصيب بجروح نتيجة لذلك.
وفقًا للاتهامات التي وجهت للممثل، يُزعم السيدة أن الممثل اغتصبها بحجة الزواج منها، وتذكر أوراق القضية أيضًا أن أوبروي لم تغتصب المرأة ويقوم بتصوير الفعل فحسب ، بل قام بابتزازها أيضًا وطلب منها أموالاً، وهددها بنشر الفيديو إذا لم تدفع المبلغ المطلوب.
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