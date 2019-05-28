صورة.. تعرف على مهنة النجمة ساني ليون الجديدة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كارينجيت كاور فوهرا، المعروفة باسمها الفني ساني ليون، وهي عارضة هندو-كندية وأمريكية، وممثلة إباحية سابقة نشطة حالياً في السينما الهندية، نشرت صورة طريفة لها وهي تقف على إطار جرافة.

ليون التي تعد واحدة من الوجوه الأكثر شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، غالباً ما تثبت أنها ليست جميلة فقط بل تتمتع بتخطيط وتفكر على مستوى عال، حيث قامت مؤخرًا بمشاركة صورة غريبة، إلا أن شعورها بالفكاهة هو الذي لفت انتباهنا.

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ارتدت ليون ثوب قصير في الصورة التي نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ومع ذلك ، لم يكن الأمر هو المظهر أو المظهر الذي كان أفضل جزء من الصورة بأكملها ، بل تعليقها الذي طرحت فيه ساني سؤالًا مثيرًا للاهتمام، كتبت”التغيير الوظيفي! الضحك بصوت مرتفع”

ليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها ساني ليون إعجاب معجبيها بملاحظاتها البارعة مؤخرًا ، حيث استخدم مذيع أخبار مشهور اسم ساني ليون بدلاً من صني ديول أثناء تغطيته للانتخابات.

على جبهة العمل ، تستعد ساني لدورها في فيلم Arjun Patiala من بطولة ديلجايت دوسانيه Diljit Dosanjh و كريتي سانون Kriti Sanon، وهو فيلم كوميدي رومانسي من إخراج روهيت جوجراج.