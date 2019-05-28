جاكلين فرنانديز تظهر بالحجاب وسط الشارع

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ممثلة بوليوود من أصل سيرلانكي جاكلين فرنانديز، تعد واحدة من عدد قليل من المشاهير الذين يشاركون كل التفاصيل عن حياتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

فسواء في بوست على انستجرام أو قصة تكتبها على تويتر أو فيس بوك ، يمكنك ان تعرف بالتأكيد ما ستفعله أو فعلته جاكلين، وقد شاركت الممثلة مؤخرا في مقطع فيديو يرصد جولة سرية قامت بها.

جاكلين فرنانديز ، إلى جانب بعض الصديقات، تتجول في شوارع نينيتال بشمال الهند، وخلال الجولة قامت بارتداء حجاباً غطى شعرها وجزء كبير من وجهها، رغبةً في عدم جذب انتباه المارة، فقط لأنها وفريقها أردن تناول أطباق الزلابية.

Advertisements

جاكلين ، في سلسلة من مقاطع الفيديو ، كشفت عن اسم المكان الذي تحب أن تأكل “الزلابية” فيه، هذا المكان هو وسط سوق نينيتال ، التي هي دائما مزدحمة.

وتمكنت الممثلة من تناول “الزلابية” على الرغم من كل شيء، و شاركت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو ، التي رصدت استمتاعها بالجولة.

وبعيداً عن الجانب الترفيهي في حياتها، تنتهي جاكلين فرنانديز قريبا من فيلمها Drive مع يوشانت سينج راجبوت، حيث لم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار النهائي للفيلم بعد.