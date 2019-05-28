صور.. دلائل تعزز شائعات ارتباط نجمة بوليود علياء بهات ورانبير قريباً

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد انتشار خبر زواج الممثل الهندي رانبير كابور والممثلة علياء بهات مؤخراً، تفاجأ البعض بهذا الخبر وكان بالنسبة لهم أمرا غريبا، فيما كان آخرون ينتظرون هذا الخبر منذ فترة على الرغم من نفي الثنائي المستمر لوجود علاقة حب تجمعهما.

وتشير آخر التقارير إلى أن الاثنين سيتزوجان قريبا، وفي حين أننا لا نزال غير متأكدين من الشيء نفسه، فإن هناك أمرا واحدا مؤكدا فقد أصبحت علياء جزءا من عائلة كابور.

فقد ظهرت علياء بهات خلال 2019 صور كثيرة على الانترنت مع والد رانبير ريشي كابور، ووالدته نيتو، وشقيقته ريدهيما كابور ساهني في نيويورك، حيث يتلقى ريشي علاج السرطان في الولايات الامريكيه.

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وقد شوهدت الممثلة في الوقت الحالي بحفلة ليلية بأحد الأماكن السياحية مع الأخوات الأخريات من عائلة كابور، كاريسما كابور ، وأدار جاين و ارفان جاين وصديقته أنيسة مالهوترا.

شاركت كاريسما صوره من الحفل على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، رغم غياب كارينا كابور عن الحفلة، بسبب وجودها مع عائلتها “الرائعة”-سيف علي خان وتيمور علي خان.

بالعودة إلى الثنائي رانبير كابور و علياء بهات، يعمل الممثلان حاليا على تصوير فيلم “برامهسترا”، من إخراج الصديق الحميم لرانبير ايان موخرجي والذي ينتجه كاران جوهر.