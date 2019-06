كريس جينر تحضر«F1 Grand Prix» برفقه صديقها الأصغر منها بـ25 عاما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كريس جينر، البالغة من العمر 63 عاما، يوم الأحد 26 مايو، سباق F1 Grand Prix، لعام 2019 في موناكو، وكان بصحبتها صديقها كوري جامبل البالغ من العمر 38 عام ، و التقط للثنائي عدد كبير من الصور التذكارية .

النجمة العالمية ظهرت في سباق الفورميلا 1 للسيارات أو مايعرف بسباقات الجائزة الكبرى F1 Grand Prix، مرتديه بدله ذات تصميم كلاسيكي باللون الوردي من مجموعة تصميمات دار أزياء ” Versace ” وهو واحد من اكثر الدور المفضلة لجينر.

ومن المعروف أن كريس جينر و كوري جامبل استمتعا بوقتهما مؤخرا في يخت ” Tommy Hilfiger ” و كان معهما ابنتها السوبر موديل كيندال جينر و عارضة الازياء الشهيرة بيلا حديد.

وعلى جانب أخر، كشفت مجلة lifeandstyle ، مؤخرا، عن مفاجأة عندما دخلت منزل عائلة كاردشيان وخاصة الشقة المخصصة لملابس كريس جينر، والدة النجمة والعارضة العالمية كيم كاردشيان، والتى تقوم بعرض مسلسل “Keeping up with the Kardashians” مع كيم وشقيقاتها.

وكانت كريس جينير، قد كشفت أن غرفة الملابس بها قطع تعود إلى 6 عقود وأكثر، فهى تهتم بملابسها منذ الصغر وتحتفظ بها دوماً، فهى لديها مكان مخصص للبلاطى والـ”بليزر” باللون الأسود فقط، والذين جعلت مصممين أزياء من حول العالم يقومون بتفصيلهم واحد تلو الآخر.