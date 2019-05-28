النجم الهندي بارون سوبتي ينتظ طفله الأول.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اكتسب الفنان الهندي بارون سوبتي Barun Sobti شهرته في الوطن العربي بعد عرض مسلسل (موعد زفاف) في دور شرافان ومسلسل (من النظرة الثانية) الذي عُرف فيه بشخصية ارناف.

سوبتي وزوجته باشمين يستعدان للانضمام الى نادي الآباء في التلفزيون الهندي، حيث يتوقع الزوجان السعيدان أول طفل لهما قريبًا. وقد قام بارون وأصدقاؤه المقربون بحضور حفل “بيبي شاور” في صور انتشرت على شبكة الانترنت.

لأن بارون شخص عادي تمامًا ويمتنع -في الغالب- عن الحديث عن حياته الشخصية حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، لاقت صور حفلة :بيبي شاور” المنشورة استجابة وردود فعل كبير من الجمهور، الى جانب عنصر المفاجأة.

بدا ممثل Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon سعيدًا للغاية حيث كانت زوجته تتباهى ببطنها المنتفخ، وتبدو متألقة أكثر من أي وقت مضى. كلن الممثل قد عقد قرانه على زوجته في ديسمبر 2010.

وحول مخاطرته بالعمل في سينما بوليوود رغم نجاحه الطاغي في التلفزيون، كان أرناف قد أكد في لقاء سابق على رفضه وخوفه من السينما: “كما ترون، كل شيء في الحياة محفوف بالمخاطر. في الغالب يتحكم في الأفلام شباك التذاكر.

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