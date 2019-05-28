ياسمين عبدالعزيز تتسبب في أزمة بمستشفى السلام الدولي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، في أزمة بمستشفى السلام الدولي، وذلك بسبب مسلسلها الجديد “لأخر نفس”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

وقامت ياسمين، بتصوير مشهد بالمستشفى في تمام الساعة السادسة ونصف صباحًا، وكان عن وفاة ابنتها، وتسبب صراخها المتواصل في حالة رعب كبيرة لنزلاء المستشفى لعدم مراعاة حالتهم الصحية، وقاموا بتقديم شكوى لإدارة المستشفى.

و أوضح الدكتور عادل المنسي، نائب مدير مستشفى السلام، في تصريحات صحفية، إن التصوير تم في المستشفى بالفعل مؤكدًا صحة الحادثة، إلا أنهم كمستشفى لم يخطروا بأن هناك يوم للتصوير في السادسة صباحًا، بالإضافة إلى استخدام الصوت العالي خلال تصوير الحلقة، وبالتالي يعد الأمر غير مقبولا خاصة وأن للمستشفيات مراعاة خاصة لا يمكن إغفالها.

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وأضاف، أن إدارة المستشفى تعمل على تقديم اعتذار للنزلاء المتضررين خاصة، وأن الأمر لا يصح، وكان يجب على إدارة المسلسل أن تراعي وجودها في مستشفى والمرضى بداخلها، وتغيير موعد تصوير المشاهد المصورة صباحا، خاصة وأنه ليس هناك داعي خلف التصوير في هذا الوقت طالما يوجد صوت عالي أثناء التصوير.

من جهته، أكد هاني عبدالله، المنتج في شركة سينرجي المسئولة عن إنتاج مسلسل لآخر نفس للفنانة ياسمين عبدالعزيز، أن إدارة المستشفى على علم بكافة التفاصيل الخاصة بالتصوير والمواعيد، ولا يمكنها أن تتنصل من هذا الأمر، خاصة أن أي نفي بعد العلم بمواعيد التصوير يمثل كارثة للإدارة، وهو أمر تم بالفعل.

وأضاف، أن التصوير في موقع المستشفى انتهى بالفعل، ويتبقى يومين على الأكثر للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل، ليتم تسليم هذه الحلقات للقنوات الناقلة للمسلسل خلال شهر رمضان المبارك.