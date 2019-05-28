هدية من زوج كيم كاردشيان لها في عيد زواجهما الخامس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قام النجم والمطرب الأمريكي اللامع كاني ويست، بتقديم هدية لزوجته نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، بمناسبة الذكرى الخامسة لزواجهما، وهي عبارة عن رحلة مفاجئة إلى ولاية لاس فيجاس الأمريكية، من أجل حضور حفل للمطربة الفرنسية سيلين ديون.

وكان موقع جرية الديلي ميل، قد نشر عددا من الصور للزوجين أثناء رحلتهما، حيث ظهرت كيم برداء أبيض مطرز، فيما كانت تمشي ويدها بيد زوجها في Caesar’s Palace Hotel and Casino” يوم 25 مايو.

ويبدو أن الزوجان قد اضطرا للعودة إلى منزلهما بلوس أنجلوس، يوم الأثنين 27 مايو، بسبب أطفالهما الأربعة، فيما جمعتهما صورة مع النجمة سيلين، بعد العرض الخاص الذي شاهده كل من نجمة تلفزيون الواقع وزوجها بين الحشود.

وكانت كيم، قد أعلنت في 9 مايو الجاري، عن ولادة طفلها الرابع “بسالم” من أم بديلة، ووفقا لوسائل الإعلام العالمية، ولد الطفل في مركز “Cedars Sinai”، الطبي في لوس أنجلوس، وقالت نجمة تليفزيون الواقع لمتابعيها على “تويتر”، البالغ عددهم نحو 60 مليون حساب: “لقد وصل، وهو رائع”.