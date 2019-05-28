بعد «إن شاء الله».. سلمان خان يوقع بطولة سيرة ذاتية جديدة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

رجحت تقارير أن النجم سلمان خان الذي الذي ينتظر إطلاق فيلمه المقبل بهارات، جاهز ليصبح نجمًا في السيرة الذاتية الجديدة “BSF jawaan”، بالتزامن مع تصوير فيلم “ان شاء الله”

وعن الشخصية الحقيقية الجديدة التي يؤديها الفنان الهندي الكبير سلمان خان، فهو هندي قاتل في جنوب غرب أفغانستان بشجاعة ضد بعض المسلحين في أوائل الألفية الجديدة.

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مصدر أبلغ الموقع الإلكتروني لصحيفة Pinkvilla بان “سلمان كان دائما مدفوعا للغاية بالقصص التي تدور حول الهند. وفي الاونه الاخيره ، اقترب من شخصية وطنية كبيرة يرغب في إنتاجها، تدور حول حياة أحد حراس الحدود في كشمير”.

وعن الحديث عن حب سلمان للأفلام الوطنية، أضاف المصدر: “انه قصة شجاعه وملهمه للغاية لهذا الرجل-جندي هندي-الذي قام بمفرده بإنهاء معسكر للمجاهدين بأكمله منذ حوالي 12-14 سنة.

وتفيد التقارير أنه إذا جرت الأمور في مكانها، فان سلمان خان قد يبدأ في تصوير مشاهد هذا الفيلم في منتصف العام المقبل ، بعد تصوير “ان شاء الله” ، الذي يخرجه سانجاي ليلا بهانسالي.