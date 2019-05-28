ميريهان حسين تثير سخرية الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ميريهان حسين لجلسة تصوير جديدة تسبب في جدلا واسعا بين الجمهور.

ميريهان نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت وسط الأراضي الزراعية، حيث كانت ترتدي عباءة عليها رسومات فرعونية وصور للمرأة الإفريقية.

الفنانة المصرية ظهرت في عدد من الوضعيات وهي تقلد تلك الرسوم، بينما اختارت لها ماكياج هادئ، وتسريحة شعر عادية.

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جمهور ميريهان سخر من الشكل الذي ظهرت به، وذلك من خلال العديد من التعليقات، وسأل الفانز عن المغزى من هذه الصور.

الفنانة الشابة تنافس في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل «علامة استفهام»، مع الفنان محمد رجب، وحقق العمل نسبة مشاهدة لا بأس بها.

مسلسل «علامة استفهام»، بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم ميريهان حسين، وهيثم أحمد زكي، وإدوارد، وجيهان خليل، وجينا سمن، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي، ويعتمد على الإثارة.

ميريهان عرض لها مؤخرا مسلسل «قيد عائلي»، مع بوسي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، عزت العلايلي، ومنة فضالي، وعدد من النجوم.