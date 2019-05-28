منى عبدالغني تحصد التعليقات بصورة مع نجلها الشاب الوسيم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية والمذيعة منى عبدالغني جمهورها في صورة حديثة مع نجلها الشاب.

منى نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي عبر موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «أحلى سحور مع ابني حبيبي»، وتلقت الفنانة المحجبة عدد من التعليقات من جمهورها الذي تغزل في وسامة نجلها، ولاحظ الشبه الكبير بينهما.

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الفنانة المصرية المحجبة لديها ابنين من زوجها الأول وهما ريم وكريم، وتزوجت أيضا من رجل الأعمال محمد قورة وانفصلت عنه.

وكانت الفنانة المصرية منى عبدالغني قد احتفلت بزفاف ابنتها “ريم” على رجل أعمال في حفل ضخم أقيم في شهر مايو عام 2017، وأحدثت منى ضجة بعد ذلك بشهور بانفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد قورة بعد زواج استمر لسنوات.

منى عادت للتمثيل بعد فترة غياب واعتزال، حيث تشارك هذا الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «زلزال»، مع الفنان محمد رمضان، وتقدم دور زوجة الفنان ماجد المصري.

المذيعة المصرية تنتظر أيضا عرض الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، والذي تشارك به مع كبار النجوم، ومنهم جمال سليمان وصابرين.