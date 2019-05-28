علي ربيع يُبلِّغ الشرطة عن "حماه" في "فكرة بمليون جنيه"

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع العديد من الأحداث المُثيرة، انتهت بعلم "هبة" زوجة "علاء" علي ربيع بزواجه من "سلمى" مايان السيد، وتعلم بالأمر لتذهب له وتتشاجر معه في الفندق، وتطلب الطلاق.

ويقوم "سيد" شقيق "علاء"، بسرقة أسئلة الامتحانات من شقيقته المدرسة "شيماء" بأكونت وهمي على الفيسبوك، وتعطي له الأسئلة، وتكتشف ناظرة المدرسة أن أسئلة الامتحانات تم تسريبها، وتقوم بتغيير الإمتحانات.

ويشك "علاء" في والد زوجته "سلمى" بأنه يتاجر في المخدرات ويقوم بإبلاغ الشرطة، ويصارح زوجته سلمى بأمر والدها.

ويُشارك في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه" إلى جانب علي ربيع، صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وهو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان.

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