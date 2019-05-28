النجمة الأميركية تشارليز تعاني من الوحدة وتبحث عن رجل مناسب

كشفت النجمة الأميركية تشارليز ثيرون لصحيفة "ذا صن"البريطانية أنها تعاني من الوحدة والفراغ العاطفي، وأنها تبحث عن رجل مناسب تعيش معه قصة حب عاصفة.

وأكدت تشارليز (43 عاماً) استعدادها الدخول في علاقة عاطفية مرة أخرى فهي لم ترتبط بأي شخص منذ انفصالها عن الممثل شون بين في 2015 بسبب تفرغها في السنوات الأخيرة للعناية بطفليها بالتبني (جاكسون سبعة سنوات، وأغسطس ثلاث سنوات).

وأشارت ثيرون إلى عدة شروط يجب أن تتوفر في هذا الرجل أولها أن تكون لديه لحية جذابة وكثيفة فهي لا تحب الرجال من دون لحى وأن يكون متفهماً لشخصيتها ويستوعب طباعها الغريبة فهي من الأشخاص الذين يفضلون الاستيقاظ في الرابعة صباحاً لممارسة التمرينات الرياضية واليوغا.

وقالت ثيرون: "أرغب في رجل يستطيع إضحاكي، وبكل تأكيد لديه لحية كثيفة"، موضحة: "لقد اخترت أن أكون عزباء، كنت أربي طفلين وهذا ما أردت فعله، والآن غيرت رأيي وأريد قضاء وقت ممتع، أريد أن أضحك”.

وأثيرت العديد من الشائعات أخيراً حول علاقة حب تجمع النجمة الفاتنة تشارليز ثيرون بالنجم براد بيت البالغ من العمر (55 عاماً)، وذلك بعد أن تعارفا عن طريق زوج ثيرون السابق الممثل شون بين.

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