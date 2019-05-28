مِنَّة شلبي تكشف أن محمود عبدالعزيز ورضوان الكاشف "ضَيفَي الشرف" في مسيرتها

أكدت الفنانة منة شلبي، أن حياة أي شخص يمكن أن تتحول لعمل درامي لأن رحلة الإنسان في الحياة من بدايتها حتى النهاية، هي فيلم طويل.

وأضافت منة، خلال حوار لها مع برنامج "دراما شخصية" الذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف، ويذاع على راديو "إينرجي" يوميًا من الأحد إلى الخميس، في التاسعة مساءً، أن حياتها إذا تحولت إلى مسلسل يكون تصنيفه تشويقا "لأن الحياة تفاجئنا ولا نكون على علم بماذا سيحدث غدا حتى إذا كان لدينا خطط".

وتابعت، خلال حلقة البرنامج الذي يحاور الضيوف باعتبار حياتهم هي درامتهم الخاصة، فيسألهم عن أدوار البطولة وتطورات شخصياتهم، أنها تحب أن تلعب دور ضيف الشرف في حياة الناس، بشرط أن يكون الدور مؤثرا، لافتة إلى أن أبطال حياتها الذين تتمنى استمرارهم للنهاية، هم والدتها وأصدقاؤها المقربون.

وأكدت أن هناك ضيفي شرف أثروا في حياتها بشكل كبير، أحدهما المخرج الراحل رضوان الكاشف الذي اكتشفها في فيلم "الساحر"، والآخر هو الفنان محمود عبدالعزيز الذي لعب دور الأب الروحي وقدمها للسينما، مشددة على أن أغلب "ماستر سينز" حياتها لها علاقة بعملها، مثل أفلام "الساحر" و"إنت عمري" و"عن العشق والهوى" و"بنات وسط البلد" و"نوارة" و"تراب الماس" و"حارة اليهود" و"واحة الغروب".

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ونوهت منة أنها لا ترغب في حذف أي مشاهد من حياتها في المونتاج "لأني اتعلمت من كل الحاجات اللي عديت بيها"، مضيفة أنها تنافس نفسها دائما وتريد التطور للأحسن.

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