كريم عفيفي يؤكد أنه يستعد للمشاركة في "الأوضة الضلمة"

أكد الفنان كريم عفيفي أنه يستعد إلى التواجد في السينما من خلال فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة". وأضاف في تصريحات صحافية، "العمل من إخراج محمد سامي وشارك النجم أكرم حسني والنجمة لبلبة بطولته، أنا سعيد بهذه التجربة وهو عمل كوميدي اجتماعي". وعبر عفيفي عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن دوره بمسلسل "ولد الغلابة"، مؤكدًا أن نجاحه في هذا العمل فاق كل توقعاته. ويشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي. Advertisements قد يهمك ايضاً: كريم عفيفي يعيش حالة من النشاط الفني بـ"البريمو" و" فكرة بمليون جنية" صبري فواز وكريم عفيفي يخوضان السباق الرمضاني بـ"سك على اخواتك"

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