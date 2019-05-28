لطيفة تُؤكّد أنّ "سكوت هنصور" خُطوة الحُلم مع يوسف شاهين

أكدت الفنانة التونسية لطيفة أنها تعتبر دورها في فيلم "سكوت هنصور" أهم عمل لها طوال مشوارها الفني، لافتة إلى أنه كان خطوة الخيال والحلم الذي حلمت به وهي صغيرة في السن.

ولفتت خلال لقائها ببرنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن اختيارها من قبل المخرج الراحل يوسف شاهين، للمشاركة في فيلم غنائي، كان أمرًا مهما بالنسبة إليها، مشيرة إلى أنها قدمت أغنية حصلت على نجاح كبير للغاية "تعرف تتكلم بلدي"، معقبة: "الأغنية كسرت الدنيا، لذلك كان مشروع حياتي".

وأشارت إلى أنها قدمت تجربة ناجحة في الدراما، لافتًا إلى أن نجاح الأغاني على "يوتيوب" من الممكن شرائها مشاهدتها بالأموال، لكن نجاح الأغنية يكون من خلال تفاعل كل الأعمار السنية والطبقات الاجتماعية معها.

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