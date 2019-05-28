مجدي البحيري يعود لاستكمال تصوير "أبوجبل"

القاهرة - لايف ستايل
أكد الفنان مجدي البحيري أنه رأى الموت بعينيه عقب سقوطه مغشيا عليه الأحد، أثناء تصوير مَشاهده الأخيرة ضمن أحداث مسلسل "أبوجبل".
وأضاف بحيري: "كنت في لوكيشن التصوير لمدة 16 ساعة تقريبا، وفجأة لم أشعر بنفسي إلا وأنا في المستشفى، والأطباء يقولون إنهم يشكون في إصابتي بشلل نصفي في الوجه، ويطلبون عمل مجموعة من الفحوص والأشعة ليتأكدوا".
وأشار مجدي إلى أنه قضى ليلة من أسوأ ليالي حياته في المستشفى وهو نائم على سريره خائف من نتيجة الأشعة وما قد تسفر عنه، مؤكدا أنه سيعود الثلاثاء لاستكمال تصوير مشاهده الأخيرة في المسلسل.
يذكر أن مجدي يشارك في بطولة مسلسل "أبوجبل" مع الفنانين مصطفى شعبان، محمد دياب، محمد علي رزق، نجلاء بدر، ومحمود البزاوي، وهو من إنتاج تامر مرسي، إخراج أحمد صالح.
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