شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر بنطلون جنيفير لوبيز "بتاع" الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها تحاول النجمة العالمية جنيفير لوبيز أن تطل علي جمهورها بشكل مميز مما يجعلها تحرص علي ممارسة الرياضة بشكل منتظم لتتمكن من الحفاظ علي قوامها الممشوق، خاصة مع تقديمها الإستعراضات والرقص علي المسرح بجانب الغناء وهو ما تطلب لياقة بدنية عالية.

ونشر موقع الديلي ميل فيديو وصور للنجمة لوبيز وهي في الجيم تستعد لجولتها الصيفية المقبلة من خلال ممارسة التمارين الرياضية مرتدية بنطلون بـ 69 جنيه استرليني.

يذكر أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز تحيي حفلا في مصر بالساحل الشمالي يوم 9 أغسطس المقبل، وهو الخبر الذي استقبله محبو النجمة العالمية بفرح شديد خاصة أنها نجمة كبيرة ولها جمهور عريض في مصر والوطن العربي والعالم أجمع.