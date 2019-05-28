شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 22.. فتحى عبد الوهاب يتخلص من "سامر" فى حضور ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، بوساطة أدهم بين سامر "أحمد كشك" وحمزة "فتحى عبد الوهاب" وطلب سامر من أدهم "ياسر جلال" أن يبلغ حمزة بعدم تعرضه لعائلته بأذى مقابل 10 ملايين دولار .
ويظهر فى أحداث الحلقة "عصام" عمرو صحصاح الذى يعمل موظف فى جيم أدهم "ياسر جلال" يحاول لعب دور الناصح لأدهم لكن الأخير يفهم أن هناك من يجنده داخل الجيم لنقل أخباره .
يخطط شحاتة "مجدى فكرى" للانتقام من حمزة "فتحى عبد الوهاب" بعد خروجه من السجن، ويدخل أدهم فى المشهد ليخبر حمزة بمطالب سامر ، وبالفعل يطلب حمزة من أدهم أن يبلغ سامر بموافقته على منحه 10 ملايين دولار.
يتتبع حمزة "فتحى عبد الوهاب" ورجاله أدهم "ياسر جلال" لمكان لقاء سامر، وهناك يكشف حمزة لسامر أنه علم أنه مدان فى قضايا قروض كبيرة من البنوك ويستغل أكذوبة موته ليهرب من سدادها، يحاول سامر استعطاف حمزة إلا أن الأخير يطلق النار عليه.
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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