شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 22.. فتحى عبد الوهاب يتخلص من "سامر" فى ‏حضور ياسر جلال ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر ‏جلال، بوساطة أدهم بين سامر "أحمد كشك" وحمزة "فتحى عبد ‏الوهاب" وطلب سامر من أدهم "ياسر جلال" أن يبلغ حمزة بعدم ‏تعرضه لعائلته بأذى مقابل 10 ملايين دولار .‏

ويظهر فى أحداث الحلقة "عصام" عمرو صحصاح الذى يعمل ‏موظف فى جيم أدهم "ياسر جلال" يحاول لعب دور الناصح لأدهم ‏لكن الأخير يفهم أن هناك من يجنده داخل الجيم لنقل أخباره .‏

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يخطط شحاتة "مجدى فكرى" للانتقام من حمزة "فتحى عبد الوهاب" ‏بعد خروجه من السجن، ويدخل أدهم فى المشهد ليخبر حمزة ‏بمطالب سامر ، وبالفعل يطلب حمزة من أدهم أن يبلغ سامر ‏بموافقته على منحه 10 ملايين دولار.‏

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يتتبع حمزة "فتحى عبد الوهاب" ورجاله أدهم "ياسر جلال" لمكان ‏لقاء سامر، وهناك يكشف حمزة لسامر أنه علم أنه مدان فى ‏قضايا قروض كبيرة من البنوك ويستغل أكذوبة موته ليهرب من ‏سدادها، يحاول سامر استعطاف حمزة إلا أن الأخير يطلق النار ‏عليه.‏

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏