شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة بلاك تيما تحتفل بعيد الفطر فى الساقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة بلاك تيما للاحتفال بعيد الفطر المبارك على طريقتها الخاصة عبر حفل غنائي كبير تطل خلاله على مسرح الساقية، وذلك فى تمام السادسة مساء الخميس 6 يونيو. وانتهت بلاك تيما من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد الذى اختارت له اسمًا مبدئيًا "خمسة نوبي"، حيث تعيد خلال أغانيه الخمسة إحياء باقة من أشهر الأغاني التراثية النوبية بشكل موسيقى أكثر عصرية، ويعيدها الألبوم للساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 4 سنوات عن ألبومها الأخير "غاوى بنى آدمين".

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