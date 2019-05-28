شكرا لقرائتكم خبر عن القمر "تشارليز ثيرون" تبحث عن حبيب بـ "دقن وبيضحك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة تشارليز ثيرون عن أنها لم تدخل في علاقة حب منذ أن انفصلت عن شون بن قبل سنوات، وأضافت ثيرون في حوارها لـ The Sun، أنها الآن مستعدة للدخول في علاقة حب، وأن مواصفات الحبيب الذي تبحث عنه هو رجل لديه "ذقن" ويجعلها تضحك دوما. Advertisements يذكر أن آخر أعمال النجمة تشارليز ثيرون هو فيلم " Long Shot "، حيث يشارك ثيرون البطولة كل من وسيثر وجين وعدد كبير من النجوم العالميين من أبرزهم اليكسندر سكارسجارد و جون ديان رافائيل وبوب ادونكيرك وجيمس سايتو وغيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القمر "تشارليز ثيرون" تبحث عن حبيب بـ "دقن وبيضحك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.