ميريام فارس توجه رسالة إلى نادين نجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة، وجهت بها رسالة للفنانة نادين نسيب نجيم. وكتبت ميريام: "أداء مبدع بلا حدود، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق الدائم". وتشارك نادين هذا العام في مسلسل "خمسة ونص"، بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، كارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، إنتاج صادق الصباح.​



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