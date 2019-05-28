رد فعل عقيل الرئيسي بعد أن أطلت فرح الهادي بالحجاب.. والجمهور ينفعل -فيديو

فاجأت الفنانة فرح الهادي جمهورها بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر “سناب شات” يطلب فيه زوجها عقيل الرئيسي منها وضع غطاء على رأسها كما تفاجأ متابعيها لظهورها بالعباءة والحجاب وقام عدد كبير جداً من الحسابات بنقل الفيديو على تطبيق “إنستغرام” بعد أن نفذت فرح الهادي طلب زوجها وشرعت بلف الحجاب حول رأسها، صاح زوجها بسعادة: “كشخة.. والله كشخة”، معبراً عن إعجابه الشديد بشكلها بتلك الإطلالة، وبعد انتشار المقطع بقوة عبر “انستقرام” دعا لها الكثير من المتابعين أن يهديها الله إلى ارتداء الحجاب.

أثار ذلك موجة من الجدل حيث انتقد معظم المتابعين تعليقات الفنانين على الحجاب مشيرين إلى أنه ليش “كشخة” بل فرض ديني ومما كتبوا في تعليقاتهم: “اللي تاخذ العباية للكشخة تتركها أفضل العباية دين وحجاب وستر” وعلق أخر: “صح هو مو حجاب بس عسى ربي يهديها وتكون بداية لسترها”. ويشار إلى أن فرح فاجأت الجميع في وقت سابق بإضافة الشعر المستعار إلى شعرها الطويل وأعرب عقيل عن صدمته الكبيرة سابقا بسبب تغيير فرح لشعرها بوضع شعر مستعار ليبدو أطول بكثير مما هو عليه في الواقع ومن خلال مقطع فيديو ظهرا فيه معاً وقال: “كنت معترض في البداية على الشعر الطويل لأني لا أحبه وافضل الشعر القصير ولكن عندما رأيت النتيجة النهائية غيرت رأي”.