شاهد: هنادي الكندري تبكي بلا توقف بسبب زوجها!

حالة من البكاء الشديد بدون توقف تصيب النجمة الكويتية هنادي الكندري، خلال حلولها ضيفة على برنامج “ممكن نتعرف أكتر” عبر راديو “مارينا FM” وذلك عندما تذكرت بعض المواقف التي جمعتها بزوجها المخرج محمد الحداد.

وصرحت هنادي الكندري عن زوجها قائلة: “محمد كل شيء بالنسبة لي.. بما إنه زوجي وأبو عيالي.. فأنا بتمنى من رب العالمين إنه يظل طول العمر.. لما أشوف إن زوجي يتضايق ويسيب شغلي حتى أنا أكمل فيه وما يبي يكسر فيني ويبيني بكيفي إنه أنا أقوله اكتفيت.. هو محمد كده.. دايماً يضحي”، ثم أجهشت بالبكاء، وبعد أن تمالكت نفسها بينت أنها كانت دائماً مندفعة في تصرفاتها وهو من ساعدها على استعادة التوازن في قراراتها.

وكشفت النجمة الكويتية عن مقاطعة والدها لها لمدة سنة كاملة بسبب إصرارها على العمل في مجال الفن، مؤكدة أنها لم تعرف طعم السعادة والنجاح إلا بعد أن حصلت على رضا عائلتها وخصوصاً والدها، معبرة عن ندمها على معاندتها معه في البداية ووضحت بأنها تمنع أطفالها من الظهور عبر السوشيال ميديا حتى يأخذون راحتهم ويتصرفون بحرية بدون أن يشعروا بالملاحقة والمراقبة كما يحدث معها وأشارت إلى انزعاج أشقائها إذا ما خرجت معهم في مكان ما بسبب ملاحقة الجماهير لها.