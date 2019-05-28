فابريغاس ينتظر انتهاء “خمسة و نص” ليستعيد زوجته دانيلا سمعان.. والجمهور يشتعل -صورة

نشر اللاعب الإسباني، سيسك فابريغاس، تغريدة وهو برفقة الفنان قصي خولي يطالب فيها إنهاء العمل في مسلسل “خمسة ونص” بسرعة لتعود زوجته اللبنانية، دانيلا سمعان، للاهتمام به وأثارت هذه التغردة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعيّ في تويتر وفيسبوك حيث أشار المتابعين إلى أن دانييلا هي من كتبت هذه التغريدة لأنها باللغة العربية.

نشر لاعب كرة القدم الإسباني، صورة جمعته بالفنّان السوري، قصي خولي، وكتب في تغريدته: “مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي بالنسبة لحبيبتي دانيلا” وأضاف:” في أجمل مسلسل عربي خمسة ونص وكل التوفيق وان شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه”.

وتفاعل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبي، مع ما نشره لاعب كرة القدم الشهير فيما كان هناك بعض الآراء حول أن تكون زوجته دانيلا سمعان، هي من قامت بكتابة التغريدة ونشرها، وليس فابريغاس.