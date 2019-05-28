هند عبدالحليم تجري عملية دقيقة في الكبد في "لاخر نفس"

تبدأ الحلقة الثانية و العشرون من مسلسل "لأخر نفس" للفنانه ياسمين عبد العزيز, بإتفاق "عزت" مع زوجته "نها" بأن علاقة زواجه من "ناهد" سكرتيرة "سليم" ورائها خير للجميع بعد أن إعترف لها بأن الطفل الذي سوف تلده "ناهد" سيكتب على

أسم "نها" وليست ناهد والدته الحقيقية.

تدور أحداث الحلقة حول إستخدام "سليم" ومعه أدهم لـ "هدى" الخادمة الخاصة لـ "سلمى" لمعرفة ما الذي وراء الظابط "باسم", وذلك بطلب هدى من الظابط باسم

بأن يقابلها و وضع لها "سليم" أجهزة تنسط لكي يسجلوا كل شىء يدور بينهم, ولكنها تتعرض للقتل بطلق ناري وصدمة "سلمى" بعد رؤيتها ذلك.

تنتهي الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "لأخر نفس" بإعتراف "دينا" شقيقة "سلمى" بأنها تحمل نفس المرض التي توفت والدتهما بسببه, و بأنها سوف تجري عملية قريباً في الكبد .