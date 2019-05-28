مصطفى شعبان يستمر برحلة إظهار برائته في "أبو جبل"

تدور أحداث الحلقة الثانية و العشرون من مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان, بإخبار "شادي" لـ "حسن أبوجبل" بأن يوجد مكان يستطيع نسخ نسخة من مفتاح شقته, ولكن "حسن" لن يستطع الخروج من المنزل المراقب الذي يسكن فيه بعد هروبه من السجن,

فإفتعل "عطيه" و كراوية القهوجي مشاجرة كبيرة لكي يتمكن حسن الخروج من المنزل فذهب و معه عطيه لمحل المفاتيح و تعرف على الشخص الذي صنع نسه من المفتاح ويدعى "مانجا".

وبعد ذلك زيارة "حسن" لبيت حماه لرؤية زوجته بعد فصله الكهرباء حتى لا يراه أحد و لكن الشرطة تعلم بوجوده.

وتستمر رحلة "حسن أبو جبل" للوصول لمرتكب الجريمة و إظهار براءته أمام عائلته والجميع.

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يقوم ببطولة مسلسل "أبو جبل" الفنان مصطفى شعبان, محمد دياب, محمد على رزق, عائشة بن أحمد, نجلاء بدر.

تأليف: محمد سيد بشير, إخراج: أحمد صالح, ومن انتاج سينرجي