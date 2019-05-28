بالفيديو.. هاجر أحمد تكتشف سرقة عايدة رياض في "هوجان"

تبدأ الحلقة الثانية و العشرون من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, بزواج "لطفي الحراق" و"منه" وهي دنيا المصري, لكي يحرق قلب "نوجة" زوجته الأولى.
ومن ناحية أخرى تخطيط "هوجان" لكي يوقع رجل الأعمال "كمال اللباد" في شر أعماله, ويكشفه أمام جميع الناس.
تدور أحداث الحلقة حول خطف "هوجان"لـ "بهلول" و تنفيذ كلام "كمال اللباد" بعد أن طلب من "هوجان" التخلص من بهلول لأنه يريد ان يتقاسم معه أمواله.
وإعتراف "بهلول" لـ "هوجان" بأن هو و كمال اللباد وراء مقتل والد و والدة هوجان عند ولادته
و نزول "نور" العمل مع والدها "كمال اللباد" في الشركة بعد طلب "هوجان" منها بإن تكون بجانب والدها لكي تعلم أعماله كل شىء.
تنتهي الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "هوجان" بإكتشاف "نور" بأن "لميس" عايدة رياض, زوجة والدها "كمال اللباد" تسرق من أموال الشركة من وراء والدها.
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