حمادة هلال يتزوج صديقة والدته في "ابن أصول"

تبدأ الحلقة 22 من مسلسل ابن أصول، بطرد هشام لزوج أمه رشدي، بعدما ذهب إليه ليقنعه بزواجه من صولا، ويكمل جمال وسيف ووالدهم خطتهم لسرقة وأخذ جميع ممتلكات هشام إليهم، وتقول ناني صديقة والدته أن رشدى تزوجمن صولا طمعا في أموالها.
ويفكر هشام في استغلال توكيل صولا له، وكتابة جميع ممتلكاتها باسمه، وتتقرب ناني من هشام، ويذهب بها إلى الفيلا ويقول لهم أنه تزوجها،
والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير
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